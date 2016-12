Home Page : Articolo \\ Jason Bourne Di Namor (del 23/09/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 128 volte) Titolo originale Jason Bourne Produzione USA 2016 Regia Paul Greengrass Interpreti Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Vincent Cassel, Tommy Lee Jones. Durata 123 Minuti Trailer Link È nascosto nell’ombra, ma la sua voglia di conoscere la verità sul suo passato e ancora ben presente.

Jason Buorne (Matt Damon) viene contattato dall’ex agente della CIA Nicky Parsons (Julia Stiles), che approfittando di un ritiro di hacker, viola il sito della CIA recuperando preziosi file riguardante la verità sulle origini di Bourne. I due si danno appuntamento per la consegna dei documenti ad Atene, ma la CIA che nel frattempo li ha localizzati, decide di approfittare del loro incontro per mettere fine una volta e per sempre alle velleità di Bourne, riguardante il suo passato.

A tal proposito interviene anche Asset (Vincent Cassel) un pericoloso sicario francese che è coinvolto nell’enigmatico trascorso di Buorne, un passato che al Direttore della CIA Robert Dewey (Tommy Lee Jones) preme non far conoscere. La determinazione e le indubbie capacità tecniche tattiche di Bourne, saranno fondamentali per sfuggire alla nuova tecnologia della CIA guidata dalla brava e bella Heather Lee (Alicia Vikander), e conoscere una parte di verità fondamentale del suo trascorso.

Dopo nove anni si riforma la coppia Greengrass-Damon per l’ultimo capitolo della saga dedicata all’agente smemorato James Bourne, e lo fanno con un film ricco di suspense e dal ritmo molto godibile. Matt Damon è molto più a fuoco ora che in passato in questo personaggio ormai diventato un’icona dell’action movie, complice la sua età che lo rende più credibile rispetto al passato ed una eccellente maturità artistica acquisita col tempo.

Ottimo anche il cast allestito con Tommy Lee Jones e Vincent Cassel (entrambi con notevoli rughe a testimoniare il tempo che passa) nei panni dei cattivi. La Vikander che ha me non entusiasma molto e la Stiles presenziano con differenti minutaggi in fazioni opposte.

I giudizi sul film sono contrastanti, c'è a chi è piaciuto e chi lo ha definito una boiata, a me è piaciuto molto, difatti lo reputo uno dei migliori titoli di Bourne e né consiglio vivamente la visione. Namor