Home Page : Articolo \\ Still Alice Di Angie (del 10/10/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 186 volte) Titolo originale Still Alice Produzione Usa 2014 Regia Richard Glatzer, Wash Westmoreland. Interpreti Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish Durata 99 Minuti Quando si parla di Alzheimer, si pensa subito alle persone anziane, infatti questa malattia di solito viene associata allo stato di vecchiaia. Ma non è proprio così! Quando meno te lo aspetti colpisce anche persone più giovani come ad Alice Howland nel film “Still Alice”.

Alice Howland (Julianne Moore) alla soglia dei cinquant'anni è una famosa professoressa di linguistica: ha una cattedra presso la Columbia University e gira spesso il Paese tenendo convegni sull'argomento. Ama il suo lavoro e ci si dedica con passione, come ama suo marito e i suoi tre figli. La sua vita si potrebbe dire quasi perfetta, con un futuro radioso fino a quando un giorno durante un convegno a Los Angeles, nel bel mezzo del discorso dimentica una parola, dando la colpa al troppo champagne bevuto poco prima, e le ci vuole alcuni minuti per trovare un sinonimo e continuare il discorso.

Qualche giorno dopo, mentre fa jogging, dimentica la strada che oramai conosce da una vita e si sente completamente persa. Terrorizzata da ciò, Alice pensa di avere un tumore al cervello contatta un neurologo e si sottopone a diversi test. Il medico gli diagnostica qualcosa di devastante: il morbo di Alzheimer precoce molto raro che, nel suo caso è addirittura ereditario. Inizia così per la giovane donna un calvario. Come affrontare questa malattia insidiosa che piano piano le porta via ricordi e sensazioni, cosa succederà alla sua famiglia e come sistemare tutto prima che sia troppo tardi.

Richard Blazer e Wash Westmoreland, compagni nell'arte e nella vita scrivono e dirigono “Still Alice” un film riguardante il morbo di Alzheimer, una malattia che comporta il progressivo declino delle facoltà cognitive. Il film è tratto dal romanzo “Still Alice-Perdersi” della neuro scienziata Lisa Genova che dall'auto-pubblicazione passa in breve tempo a vendere centinaia di copie.

La protagonista della storia è Julianne Moore(Alice) punto forte della pellicola. Bellissima rossa, credibile e mai eccessiva nell'espressione del terribile susseguirsi delle emozioni nel suo personaggio. Infatti per questa sua interpretazione Moore ha vinto il Golden Globe come miglior attrice e candidata al Premio Oscar come miglior attrice protagonista. A mio giudizio personale ottimo tutto il cast. Una pellicola ben fatta, curata nei dettagli: una storia che è riuscita a coinvolgere e a far riflettere lo spettatore in questo percorso degenerativo di una donna colpita dal terribile morbo.

A me ha colpito molto Alice come gestisce la malattia, lo ritengo un insegnamento per tutti augurandosi, però, di non trovarsi mai in quelle situazioni. Oscar veramente meritato per la Moore. Un buon film anche grazie ai registi Glatzer (muore pochi mesi dopo la fine delle riprese, affetto da sclerosi laterale amiotrofica) e Westmoreland, che hanno saputo trattare un tema delicato. senza cadere troppo nel patetico e nel dramma lacrimoso. Da vedere! Angie Articolo Stampa Articolo Commenti (1) Storico