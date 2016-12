Home Page : Articolo \\ La macchinazione Di Namor (del 17/10/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 93 volte) Titolo originale La macchinazione Produzione Italia 2016 Regia David Grieco Interpreti Massimo Ranieri, Libero de Rienzo, Roberto Citran, Milena Vukotic, Matteo Taranto. Durata 100 Minuti Estate 1975, lo scrittore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini è indaffarato in un doppio lavoro molto impegnativo: il montaggio del film “Salò o Le 120 giornate di Sodoma” e la scrittura del libro denuncia “Petrolio”, vero atto di accusa contro il potere politico ed economico di quel periodo. Una vera indagine contro Eugenio Cefis, uomo della Montedison, ENI e della P2, e come se non bastasse, implicato anche nell’attentato dell’aereo in cui morì l’allora Onorevole Enrico Mattei.

Per realizzare la stesura del libro, Pasolini si avvale della consulenza di uno strano personaggio qui citato con un nome di fantasia Giorgio Steimetz, che ha scritto un volume di denuncia contro Cefis. I loro incontri vengono spiati costantemente dai servizi segreti, allertati dai potenti implicati nei svariati intrecci di malaffare che imperversano in lungo e in largo nel belpaese, gli stessi che hanno deciso che Pasolini va zittito perché si sta avvicinando pericolosamente alla verità. L’occasione per far tacere per sempre la minaccia Pasolini, giunge nel novembre dello stesso anno ad un appuntamento all’idroscalo di Ostia per trattare la consegna della pellicola che era in fase di montaggio. Pellicola sottratta dagli amici del suo amico-amante Pino Pelosi, che in un primo momento si addossò la colpa dell’omicidio, senza mai fare i nomi delle persone presenti nella fatidica sera che morì Pasolini, per poi ritrattare anni dopo che non era solo. Ma i nomi dei presenti non li fece mai, e a tutt’ora ancora non li ha ancora fatti.

A dirigere questa nuova ed interessante pellicola sul mistero Pasolini è il regista David Grieco, persona molto vicina a Pasolini che lo scritturò ancora bambino per un suo film, fino a farlo lavorare in pianta stabile nel mondo del cinema e del giornalismo. Grieco fu tra i primi ad accorrere all’idroscalo la sera del 2 novembre 1975 in compagnia del medico legale che insieme osservarono meticolosamente la scena del crimine. Grazie a questa testimonianza diretta è a quello che apprese da dichiarazioni varie di quel tragico periodo, Grieco e riuscito a dare una versione più veritiera su chi aveva interesse che Pasolini morisse e alla sua spietata modalità di esecuzione messa in atto (si dice) dalla banda della Magliana!

Da parte mia mi trovo pienamente d’accordo con questa versione sugli avvenimenti del delitto Pasolini, ritenendo “La macchinazione” il miglior film realizzato su Pier Paolo Pasolini, una pellicola che rende giustizia ad uno dei più grandi talenti che l’Italia abbia mai avuto. Le scenografie e i costumi sono di alto livello, hanno la non facile capacità di catapultarti all’indietro rivivendo (come me) quei tumultuosi e nostalgici anni.

Molto bravo l’interprete principale Massimo Ranieri che con occhiali scuri sul viso risulta molto somigliante a Pasolini, lo stesso compianto poeta durante una partita di calcio mentre lo osservo a lungo nello spogliatoio gli disse: “Sai che è proprio vero che tu ed io ci somigliamo molto?”.

Unico accorgimento che avrei adottato per discostare Ranieri da sé stesso per avvicinarlo di più a Pasolini, gli avrei cambiato la voce al doppiaggio, poiché quella di Massimo troppo famosa, distoglie lo spettatore dal personaggio che sta interpretando. L’apporto del resto del cast è molto valido, così come la sceneggiatura curata dallo stesso (e non poteva essere altrimenti) Grieco.

Un'ultima nota di non poco conto dell'importanza di cui gode Pasolini all'estero e la concessione della celeberrima "Hatom Heart Mother Suite" da parte dei Pink Floyd a titolo gratuito, brano che avevano rifiutato al grande Stanley Kubrick per "Arancia Meccanica".

