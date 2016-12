Home Page : Articolo \\ Una sola notte Di Angie (del 30/10/2016 @ 05:00:00, in libri , linkato 93 volte) Titolo originale Autore James Patterson - Michael Ledwidge Editore TRE60 Prima edizione 2012 Una sola notte basta a Lauren Stillwell per vedersi crollare il mondo addosso. Lauren, una tra le migliori detective di New York, era convinta di saper conoscere qualsiasi bugia, ma si sbagliava. Scopre che suo marito Paul la tradisce, l’uomo che lei ha sempre amato. La donna umiliata e sconvolta, decide di ripiegare il torto subito con la stessa moneta, cedendo alle avance di Scott, affascinante collega della narcotici, abbandonandosi a una notte di sesso. Quella che doveva essere una semplice avventura e niente più, si trasforma ben presto in un incubo per Lauren che, si ritrova nei guai fino al collo. Dopo il loro fugace incontro, infatti, Scott, suo amante, viene trovato morto la stessa notte. Come scherzo del destino a chi vengono affidate le indagini? Proprio a lei che sa purtroppo, molto bene chi è l’assassino…

Per una sola notte di follia Lauren rischierà così di perdere tutto: il lavoro, la famiglia e, forse la sua stessa vita.

James Patterson è considerato uno dei più importanti autori di thriller, tanto da entrare nel Guinness dei primati per i suoi successi. Ho già letto alcuni suoi romanzi che ho trovato molto avvincenti. Lui scrive anche, spesso avvalendosi della collaborazione di altri scrittori come Michael Ledwidge con il nuovo thriller “Una sola notte” che ho letto tutto di un fiato. Bellissimo e avvincente.

Tanta tensione, suspense che permette al lettore (come è accaduto a me) di tenere viva l’attenzione da non staccare più gli occhi dal libro per vedere nel prossimo capitolo cosa succede. Mi è piaciuta la protagonista Lauren, la detective abile che si trova a combattere contro una situazione al quanto difficile e fitta di misteri da non credere. La narrazione scorre così veloce, fluida e con i continui colpi di scena fino all’imprevedibile finale, è impossibile annoiarsi. Concludo consigliando sia ai fans dello scrittore e a chi cerca un ottimo thriller, questo è il libro che fa per voi. Angie Articolo Stampa Articolo Commenti (0) Storico