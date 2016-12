Home Page : Articolo \\ Pongo - Il cane milionario Di Miryam (del 06/11/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 115 volte) Titolo originale Pancho, el perro millonario Produzione Spagna 2014 Regia Tom Fernández Interpreti Ivan Massagué, Patricia Conde, Armando del Río, Alex O'Dogherty, Secun de la Rosa Durata 94 Minuti Vita da cani? Non certo per Pongo, un bellissimo e vispo cagnolino, precisamente un Jack Russel Terrier. Questo bel musetto alquanto furbo, avendo vinto alla lotteria, sta vivendo una vita di lusso dove ogni capriccio gli viene assecondato.

Il suo consistente patrimonio viene gestito dal suo assistente personale Alberto ( Ivan Massaguè ), questa immensa fortuna però viene alle orecchie di un milionario senza scrupoli, un certo Montalban ( Armando del Rio ) che vorrebbe sfruttare l’immagine di Pongo per fabbricare pupazzi per venderli poi a tutti i fans. Alberto si oppone a tutto ciò perché i pupazzi verrebbero fatti dalla manodopera minorile.

Nonostante gli sforzi di Montalban e della sua bella assistente Patricia ( Patricia Conde ), l’affare sfuma e così si vede costretto a rapire Pongo per portare a termine i suoi loschi affari. Inizia così una rocambolesca avventura, con da una parte i buoni, dall’altra i cattivi e nel mezzo? Pongo logicamente che comincerà a capire che la vita non è fatta solo di soldi, anzi, venendo a conoscenza di tutti i pericoli che la vita può offrire, imparerà che quello che conta di più della ricchezza è senz’altro l’amicizia.

La regia e la sceneggiatura di “Pongo il cane milionario” è dello spagnolo Tom Fernandez molto conosciuto e amato in Spagna come lo sono anche i due protagonisti umani della pellicola in quanto sono apparsi in vari programmi televisivi e serie tv. Film dalla trama piacevole, commedia adatta a tutta la famiglia anche se maggiormente rivolta ai bambini specialmente per le varie performance di Pongo che assume atteggiamenti umani infatti guida, gioca ai videogames, cucina e altro ancora.

Nell'insieme questo movie, visto con gli occhi di un adulto è piuttosto banale, scontato, prevedibile, c'è il cattivo di turno ma alla fine sono i buoni che vincono, del resto è pur sempre un film per piccini, però quello che conta è che il significato si rivolge sempre ad un sentimento che per me ha un ruolo molto importante nella vita di tutti i giorni, l'amicizia vera e incondizionata. Miryam