Home Page : Articolo \\ 11.22.63 Di Namor (del 14/11/2016 @ 05:00:00, in Serie tv , linkato 90 volte) Titolo originale 11.22.63 Produzione USA 2016 Episodi / Durata 8 / 55 Minuti Dopo aver appurato che il suo amico Al Templeton (Chris Cooper) gestore di un Pub è malato di cancro, Jake Epping (James Franco) professore universitario chiede spiegazione di come si sia ammalato gravemente in così poco tempo. La spiegazione che supera ogni immaginazione possibile viene fornita da Al invitando Jake ad entrare in un ripostiglio stipato nel suo Pub, che dopo pochi passi al suo interno viene catapultato in un’altra epoca, più precisamente nel lontano 21-10-1960!

La tana del Bianconiglio, così come viene chiamato da Al non è altro che un portale spazio temporale capace di proiettare le persone in quel preciso giorno tutte le volte che si oltrepassa. La durata di permanenza nel passato può anche essere di anni, ma una volta ritornati al presente saranno passati solo due minuti! Dopo essersi convinto della possibilità di modificare gli eventi ogni qualvolta che si oltrepassa il portale, Jake viene persuaso dà Al a impedire l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy per mano di Lee Harvey Hosvald, in modo che il mondo sia un posto migliore di come sia adesso.

Jake anche se dubbioso accetta la richiesta del suo amico per salvare la vita di J.F.K., una impresa non facile per un professore che dovrà nascondere la sua vera identità per arrivare a sventare il complotto più misterioso mai avvenuto fino ai giorni nostri.

Tratto dal libro di Stephen King “11.22.63”, l’omonima serie composta da otto episodi diretti da più registi tri cui: Kevin Macdonald vincitore di un Oscar per il miglior documentario “Un giorno a settembre” del 2000, più James Kent, Fred Toye, James Strong, John Davis Coles e lo stesso James Franco (The Truth).

Il soggetto è affidato allo stesso Stephen King, mentre la produzione e di J.J.Abrams che la spunta su Jonathan Demme dopo i dissapori con King per alcune modifiche da inserire. Anche James Franco il protagonista della serie era intenzionato ad acquisire i diritti per produrla, una volta saputo che era arrivato in ritardo si propose de ottenne di essere almeno lui il protagonista.

La serie è molto intrigante ed abbonda di momenti di buona suspense, ottime le scenografie corredate da coloratissime auto scintillanti dell’epoca. Il cast è di buona fattura ed offre eccellenti prove di recitazione grazie anche all’apporto di due big Hollywoodiani come Franco e Cooper.

Visto il buon successo della serie, sembra che King si sia convinto a scrivere un sequel o uno spin-off, notizia che ha subito mandato in visibilio i fan di “11.22.63”.

Se così sarà, vedrò molto volentieri quello che il mitico King deciderà di scrivere, sperando che la qualità della prossima sceneggiatura sia di un livello degno della presente. Namor