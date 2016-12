Home Page : Articolo \\ La isla minima Di Angie (del 20/11/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 161 volte) Titolo originale La isla minima Produzione Spagna 2014 Regia Alberto Rodríguez Interpreti Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod, Perico Cervantes, Jesús Ortiz. Durata 105 Minuti Ci troviamo nel profondo sud della Spagna 1980. In un piccolo villaggio, un angolo rurale alle foci del fiume Guadalquivir, tra paludi e risaie, da qualche anno si verificano scomparse di molte adolescenti, delle quali nessuno sembra interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante una festa di paese, la madre spinge e chiede di fare un'indagine a riguardo. A cercare di risolvere questo mistero giungono da Madrid due detective Juan (Javier Gutierrez) e Pedro (Raul Arevalo) che hanno una vasta esperienza nei casi di sparizioni. I due detective, però, si differiscono nei metodi e nello stile: Juan è della vecchia guardia, disposto ad usare anche torture per ottenere risultati e inoltre la sua visione di vita è opposta a quella del suo collega perché sa di essere ormai un malato terminale con pochi giorni di vita. Pedro, invece, più giovane è idealista, taciturno, progressista di buone maniere il cosiddetto “Poliziotto Buono” che presto diventerà padre. Durante le indagini i due investigatori si trovano a fronteggiare altri ostacoli come il traffico di droga.

Entrambi capiscono di dover mettere da parte le rispettive divergenze professionali se vogliono catturare il serial killer prima che altre ragazze facciano la stessa fine delle precedenti.

La Isla Minima thriller neo-noir spagnolo è il settimo lungometraggio diretto da Alberto Rodríguez. Il regista ci porta indietro nel tempo, precisamente nel periodo storico particolare per la Spagna che si è appena liberata dalla dittatura Franchista. In un piccolo paese tra fango e risaie dove la popolazione è arida e dura proprio come la terra che la circonda. La storia riguarda la sparizione di due adolescenti e a risolvere il caso vengono chiamati due detective, accolti con freddezza dalla gente del posto e ostilità anche da parte della polizia locale che, li spinge a risolvere il caso nel minor tempo possibile.

Una pellicola vincitore di 10 Premi Goya, come miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista: Javier Gutierrez. Un buon film curato sotto tutti gli aspetti (a mio giudizio), buona fotografia e una trama ben costruita. Ottimo cast con attori ben calati nella loro parte. Molto bello soprattutto lo sfondo storico della Spagna anni '80 che sta uscendo dal Franchismo e si porta dietro ancora i fantasmi della dittatura. Nonostante la pellicola abbia un ritmo lento, tiene sempre viva l'attenzione dello spettatore senza annoiarlo fino alla fine. A me personalmente è piaciuto molto.

E un bel thriller che sceglie oltre ad una ambientazione affascinante, anche una storia che coinvolge non solo per l'intrigo ma anche per il preciso momento storico in cui è ambientato. Chi è appassionato a questo genere di thriller con ambientazione storica, e chi ha visto ed è piaciuta la serie "True Detective", consiglio la sua visione. Angie