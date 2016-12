Home Page : Articolo \\ Revenant - Redivivo Di Miryam (del 04/12/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 155 volte) Titolo originale Revenant Produzione USA 2015 Regia Alejandro González Iñárritu Interpreti Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck. Durata 156 Minuti Ambientato nel 1823, il film narra la storia di esploratori, cacciatori di pelli, mercenari che attraversavano territori sconosciuti tra gli Stati Uniti e il Canada.

In particolare rilievo è l’avventura di un cacciatore di pellicce, Hugh Glass (Leonardo di Caprio) il quale, essendo molto esperto di terreni impervi, ha il compito di riportare la compagnia al forte e soprattutto di proteggere suo figlio, un ragazzo nato dalla relazione con la sua compagna, una ragazza indiana verso la quale nutre ancora un sentimento profondo seppur non faccia più parte della vita terrena.

Così il gruppo, costretto a lasciar il Nord Dakota a causa di un feroce attacco indiano che li ha decimati, abbandona non solo i boschi ma anche tutte le pelli raccolte che rappresentavano la loro fonte di guadagno. Questa scelta di Glass, suscita l’ostilità del rude John Fitzgerald (Tom Hardy) che cercherà di fargliela pagare in tutti i modi possibili.

Durante la via del ritorno, Glass si imbatte in due cuccioli di grizzly, la madre di questi per proteggerli, attacca in maniera alquanto brutale Hugh infierendo su di lui i potenti artigli e denti procurandogli lacerazioni molto profonde in varie parti del corpo riducendolo quasi in fin di vita. Lo scontro con l’orsa non lascia scampo al nostro esploratore che viene lasciato sul luogo in compagnia del figlio Hawk (Forrest Goodluck), del giovane Jim Bridger (Will Poultier) e di Fitzgerald che si offre volontario per dargli poi una degna sepoltura, purtroppo però le cose non vanno come promesso da quest’ultimo, anzi cerca di soffocarlo ma viene visto da Hawk che nel tentativo di fermarlo viene accoltellato e ucciso sotto gli occhi inermi di suo padre. Questo affronto e soprattutto il profondo dolore, innesta una forza tale in Hugh tanto da rimetterlo in piedi, affrontare un lungo cammino di trecento chilometri per il solo scopo di vendicarsi del tradimento subito.

Dietro la macchina da presa di questa pellicola c’è il regista messicano Alejandro G. Inarritu, vincitore del premio Oscar con “Birdman” è “Babel”.

Il film “Revenant-Redivivo”, tratto da un romanzo di Michael Punke, è ispirato a eventi realmente accaduti. La pellicola è stata girata principalmente in Canada, purtroppo però nonostante la produzione avesse scelto di girare tutto in questo Stato, l’arrivo della primavera e del caldo l’ha costretta a ultimare le scene nella Terra del Fuoco in Argentina.

Non è stato facile per l’intera troupe lavorare tutto in esterno data la temperatura gelida, infatti tutti gli attori hanno girato le scene con – 30°. Lo stesso Di Caprio ha rivelato in un’intervista di aver sfiorato l’ipotermia, non solo, ha pure affermato che quella tosse continua e persistente che si sente nel film, non era affatto simulata ma era la bronchite che si era procurato.

Ritengo “Revenant” un ottimo movie, visivamente splendido, regia, fotografia e performance degli attori, meritano tutte le statuette vinte, la fotografia di Emmanuel Lubezki rende imponente la visione di questo film, paesaggi naturali e innevati fanno dimenticare la lunghezza forse eccessiva della pellicola, come per esempio la lotta con il grizzly o l’interpretazione di Di Caprio in gran parte quasi muta anche se reputo la parte migliore del film, film che sarà senz’altro ricordato nel tempo soprattutto per l’ Oscar finalmente assegnato al bravissimo Leonardo con tutti i meriti dovuti. Miryam Articolo Stampa Articolo Commenti (1) Storico