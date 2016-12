Home Page : Articolo \\ Sully Di Angie (del 13/12/2016 @ 05:00:00, in cinema , linkato 64 volte) Titolo originale Sully Produzione USA 2016 Regia Clint Eastwood Interpreti Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser. Durata 95 Minuti Trailer Link Il 15 gennaio 2009 un aereo della US AIRWAYS decolla dall'aeroporto di La Guardia con 155 passeggeri a bordo. L'aereo pilotato da Chesley Sullenberger, detto Sully, (interpretato da Tom Hans) con tante esperienze di volo, a due minuti dal decollo uno stormo di uccelli colpisce l'aereo e mette fuori uso immediatamente i due motori. Sully ha poco tempo per decidere e trovare una soluzione. Impossibile raggiungere il primo aeroporto ed impossibile anche tornare indietro. Il capitano tenta così, insieme al copilota Jeffrey Skiles (Aaron Eckhart) un ammaraggio sul fiume Hudson: una manovra che non era contemplata in nessun manuale d'emergenza. L'impresa riesce, equipaggio e passeggeri tutti salvi. Sully fu l'ultimo ad abbandonare il veicolo dopo averlo perlustrato per ben due volte per accertarsi che nessuno fosse rimasto indietro.

Per l'opinione pubblica è un grande eroe ma, davanti alle autorità del National Transportation Safety Board, no. Secondo la loro opinione il pilota poteva evitare la pericolosa e difficile manovra e fare ritorno a La Guardia e, avviano indagini che minacciano la sua reputazione e carriera. Il grande regista Clint Eastwood torno con il suo 36esimo lungometraggio portando sul grande schermo il film “Sully”, che prende spunto dal romanzo scritto dallo stesso Sullenberger insieme all'autore e giornalista Jeffrey Zaslow. Storia del capitano Chesley “Sully” Sullenberger della sua straordinaria impresa: quella di aver effettuato un incredibile atterraggio di emergenza sulle fredde acque di Hudson senza recare danno alle vite umane.

Definito il “Miracolo sull'Hudson” dall'opinione pubblica; un eroe nazionale degno di medaglia al valore ma, non per il CDA, la compagnia aerea che è sospettosa e diffidente per cui cerca “l'errore umano” a tutti i costi mettendo sul patibolo Sully e il suo copilota. Questa gloriosa impresa per il regista Clint doveva essere assolutamente ricordata è lo proprio con la rappresentazione di questa pellicola. Un ottimo cast. L'interprete principale Tom Hanks è stato veramente bravo, con le sue micro espressioni del viso che l'hanno reso credibile e calibrato nel ruolo. Ha dato una prova magistrale che gli ha prenotato una candidatura ai prossimi Oscar. Ottima regia e belle scenografie, specie le inquadrature sulla città di notte.

Difficile staccare gli occhi dallo schermo anche per via dei salti temporali tra passato e presente e, inoltre già la scena iniziale (a mio parere) rende il tenore del film. Un film, a mio avviso, bellissimo che valorizza le capacità umane, a discapito della fredda tecnologia del giorno d'oggi e l'inutile burocrazia. Un bravo di nuovo a Clint Eastwood che ancora una volta ci sorprende e riesce a mantenere sempre alto l'interesse e la curiosità degli spettatori, facendoci appassionare alla vicenda del tormentato pilota. Un uomo che incubi ad occhi aperti ma resta saldo grazie a ciò di cui è fatto: dignità, senso del dovere e responsabilità.

Avercene di Sully!!! Merita decisamente la visione. Angie Articolo Stampa Articolo Commenti (0) Storico