Titolo originale Passengers Produzione USA 2016 Regia Morten Tyldum Interpreti Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Inder Kumar Durata 111 Minuti Trailer Link L'astronave Avalon sta compiendo la più grande migrazione di massa verso Homestad II, un nuovo pianeta che fungerà da colonia per i cinquemila passeggeri ibernati in speciali capsule pronte a schiudersi al loro arrivo. Il lungo viaggio per raggiungere la nuova destinazione dura 120 anni, ma non per Jim (Chris Pratt) che per un'anomalia al suo contenitore viene svegliato 90 anni prima.

Dopo aver preso coscienza della drammatica situazione, Jim cerca in tutti i modi di riaddormentarsi per non morire sulla nave spaziale, ma ogni tentativo di ripristinare il complesso sistema di ibernazione è vano, così come quello di trovare altre persone sveglie all’interno dell’astronave. Unica forma di vita è quella dell’androide Arthur (Michael Sheen) che svolge la funzione di barman, con lui Jim condividerà paure, angosce e dubbi morali sul risveglio forzato della bella giornalista Aurora (Jennifer Lawrence) per averla come compagna di viaggio.

Sarà la solitudine patita per anni ed il suo innamoramento per lei che avranno la meglio sulla sua coscienza che lo faceva desistere dal condannare anche Aurora a vivere sulla navicella per sempre. Ci sarà anche un terzo “risveglio” quello del caposquadra Gus Mancuso (Laurence Fishburne) che ha accesso a tutte le sale. I tre viaggiatori iniziano ad esplorare la nave in cerca del problema che li hanno risvegliati, la scoperta viene fatta dopo che la nave inizia a collassare per malfunzionamenti generali.

Ha inizio una corsa contro il tempo per salvare non solo le loro vite, ma anche quelle dei restanti passeggeri che ignari del pericolo dormono in attesa del risveglio.

“Passengers” diretto dal norvegese Morten Tyldum (Imitation Game) è un film fantascientifico con risvolti amorosi dei due protagonisti che ricordano la famosa coppia del “Titanic” Jake e Rose. Il ruolo dei due protagonisti è affidato al già collaudato navigatore dello spazio Chris Pratt, già visto in “I guardiani della galassia” e la eroina di “Hunger Game” Jennifer Lawrance. Ad affiancarli con un buon supporto recitativo vi sono Laurence Fishburne e Michael Sheen.

Una trama discreta e una buona scenografia sostenuta da altrettanti efficienti effetti speciali, fanno di questa pellicola un piacevole viaggio nello spazio, dove i momenti di calma (presenti in tutti i film con astronavi spaziali) e quelli con suspense si alternano con dovuto interesse.

Da vedere ma con la giusta leggerezza rispetto ai film ben più consistenti del passato riguardante questo genere. Namor