Titolo originale Silence Produzione USA 2016 Regia Martin Scorsese Interpreti Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Durata 161 Minuti Trailer Link Giappone XVII Secolo. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues (Andrew Garfield) e padre Garupe (Adam Driver), rifiutano di credere alla notizia che il loro maestro spirituale Padre Ferreira (Liam Neeson), partito per il Giappone con la missione di convertire gli abitanti al Cristianesimo, abbia commesso apostasia, ovvero abbia rinnegato la propria fede abbandonandola in modo definitivo per avere salva la vita. I due giovani decidono di partire così per l'Estremo Oriente alla ricerca del loro maestro, pur sapendo che in Giappone i cristiani sono perseguitati e sottoposti a crudeli torture. Arrivati a destinazione trovano come guida un cittadino Kichijirò, un ubriacone che ripetutamente tradisce i cristiani, pur avendo abbracciato il loro credo. I due Padri durante la ricerca che, sarà un'odissea dolorosa, sono costretti a nascondersi, a fuggire, si separano, vengono catturati e torturati con il rischio non solo di perdere la vita, ma anche la fede più incrollabile. Alla fine i Padri gesuiti diventano per i potenti inquisitori giapponesi i simboli pubblicizzabili di una possibile abiura, di un'iconoclastia da mostrare al popolo contadino che anela al battesimo e al Padre Nostro.

“Silence” film diretto da Martin Scorsese è ambientato nel XVII secolo e vede come protagonisti Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson nei panni di tre gesuiti perseguitati in Giappone a causa della loro fede cristiana. Il regista ha impiegato quasi ben trent'anni per riuscire a girare “Silence, tratto dal romanzo “Silenzio” scritto nel 1966 da Shusaku Endo, scrittore giapponese di religione cristiana. La storia in parte è basata su personaggi realmente esistiti come Padre Christovao Ferreira e il gesuita italiano Giuseppe Chiara, su cui Endo ha modellato il personaggio di Padre Rodrigues. La lentezza nel concretizzarsi del progetto è derivato non solo dalle innumerevoli difficoltà produttive ma, soprattutto dal fatto che, (dichiarato dallo stesso regista) non si sentiva ancora pronto a cimentarsi con un tema così riflessivo, profondo che gli sta a cuore: rapporto dell'uomo con la fede, anche se è il suo terzo film sul tema religioso.

“Silence” nonostante la sua lunghezza di due ore e 40 minuti, forse unico motivo per cui molti spettatori troveranno il film un po' noioso e poco apprezzabile ma, a mio parere, è un bel film molto meditativo anche se in certe sue parti, devo dire un po' lento. E una pellicola intensa che si percepisce e si assimila lentamente e una volta vista non ci lascia indifferenti, anzi, si esce dalla sala cinematografica meditando sulla spiritualità profonda del silenzio di Dio di fronte alla sofferenza umana. Il trio dei protagonisti Andrew, Adam e Liam l’ho trovato ottimo. Andrew Garfield, praticamente sempre in scena, regala un'interpretazione coinvolgente anche se devo fare una piccola nota negativa (tra virgolette) nei suoi confronti riguardo al suo volto, che risulta troppo da ragazzino e in certe situazioni ha scarsa espressività. Il personaggio, invece, più curioso è stato Kichijirò, interpretato da Yosuke Kubozuka. Mi ricorda e l'ho paragonato a Caronte della Divina Commedia, colui che traghettava le anime, in questo caso, Garupe e Rodrigues alle isole del Giappone, sempre a chiedere il perdono e l'assoluzione per ogni suo peccato. Riguardo alla ricostruzione d'epoca e alla scenografia, con scene spesso avvolte da una nebbia che nasconde e crea un'atmosfera misteriosa la ritengo veramente ottima. In conclusione è un buon film molto impegnativo con tanti spunti di riflessioni, tanti temi da approfondire per fare una giusta analisi.

L'unica cosa che posso fare è consigliare la sua visione per trarne una vostra conclusione personale. Angie