Pets - Vita da animali Di Miryam (del 13/02/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 30 volte) Titolo originale The Secret Life of Pets Produzione USA 2016 Regia Chris Renaud, Yarrow Cheney Interpreti Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Alessandro Cattelan. Durata 87 Minuti Cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa? Quando li lasciamo soli per andare a lavorare?

Questa è la domanda che tutti noi ci facciamo…beh la risposta la si può trovare seguendo questo divertente film d’animazione!! La pellicola, ambientata a New York, racconta la storia di Max, un simpatico Terrier innamorato e ricambiato della sua padroncina Katie. Vivono felici nella Grande Mela in un condominio abitato da tante famiglie ognuna delle quali possiede un animaletto, cani, gatti, roditori, pesci e uccellini. Tutto sembra filare liscio fino a quando Katie, impietosita di un cane destinato a morte certa al canile, non arriva a casa con quest’ultimo: un enorme “coso” peloso di nome Duke. Purtroppo per Max, gelosissimo, dividere i suoi spazi con questo intruso non è certo facile come sembra, i due finiscono sempre a litigare e finire nei guai. Un giorno come tanti, nel loro consueto giro al parco accompagnati dallo strampalato dog sitter, durante l’ennesima litigata, scappano al suo controllo finendo prima nelle grinfie dell’accalappiacani e poi nelle zampe di una strana gang di animali in lotta contro gli umani capitanati da un simpatico coniglietto bianco di nome Nevosetto, piuttosto schizzato dal muso inquietante.

I nostri amici a questo punto si trovano in guai seri, ma pronta in loro aiuto, ecco che entra in scena l’adorabile cagnolina Gidget, segretamente innamorata di Max, la quale con l’aiuto di tutti gli animali del condominio e sfidando ogni tipo di pericolo, riesce a sgominare la banda prendendo tutti letteralmente a calci riuscendo a portare i suoi amici sani e salvi a casa. Tutto è bene quello che finisce bene e a fine giornata, nonostante tutti gli avvenimenti successi, ogni animaletto peloso fa ritorno nelle mura domestiche aspettando trepidamente l’arrivo del proprio padrone, inoltre, questa lezione di vita, ha fatto capire a Max e a Duke che in fondo essere “fratelli” non è poi cosi male.

Dopo il successo di “Cattivissimo Me” e de “I Minions”, Chris Renaud, torna sul grande schermo con un nuovo cartone sempre in collaborazione con Yarrow Cheney. Il film citato, “Pets- vita da animali”, è una pellicola ricca di sketch divertenti, con un ritmo incalzante, piacevole da vedere, una trama molto semplice adatta logicamente ad un pubblico infantile ma apprezzabile anche per gli adulti. Questo lungometraggio ha riscosso un ottimo successo diventando il primo movie non Disney o Pixel con il più alto incasso. La pellicola inoltre mette in risalto anche messaggi importanti come il triste abbandono degli animali, ma soprattutto l’importanza dell’amicizia e l’unione nei momenti di difficoltà, valori qui messi in risalto da amici a quattro zampe, che dovrebbero essere più valutati anche da noi bipedi!!

Buona visione a tutti!! Miryam