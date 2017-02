Home Page : Articolo \\ Man in the dark Di Namor (del 20/02/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 40 volte) Titolo originale Don't Breathe Produzione USA 2016 Regia Fede Alvarez Interpreti Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang, Daniel Zovatto, Jane May Graves Durata 88 Minuti Trailer Link Un trio di amici composto da Rocky (Jane Levy), Alex (Dylan Minette) e Money (Daniel Zovatto), vivono di piccoli furti ai danni di proprietari di appartamenti mentre non sono in casa. i tre amici hanno un unico obbiettivo, quello di abbandonare per sempre Detroit e trasferirsi in California. Ma con le piccole refurtive attuate dai tre, il progetto California è destinato ad avverarsi molto in là col tempo, e tempo Rocky non ne ha a disposizione, visto che deve portare via la sorellina da una situazione famigliare misera dettata da una madre tirannica è inaffidabile.

L’occasione per vedere il loro piano di fuga realizzarsi nell’immediato gli viene offerta da un ricettatore che gli indicano la casa con trecentomila dollari in cassaforte di un cieco in un quartiere semi abbandonato. Fatto il debito sopralluogo e le dovute ricerche sul possessore della casa, i tre decidono di fare quest’ultimo colpo per sistemarsi definitivamente nell’agognato stato del sole.

Durante l’attuazione del piano che sembrava molto facile le cose non vanno come avevano prefissato i tre amici, il recluso che vive in quella casa è un veterano del Vietnam ben addestrato e molto arrabbiato con la società che non gli ha dato giustizia per la morte della figlia. Ben presto i tre compari scoprono di essere in trappola alla merce di un uomo senza alcun scrupolo nel ucciderli a sangue freddo, specialmente dopo la loro scioccante scoperta nascosta in quella casa fortezza.

“Man in the dark” e diretto dal regista Fede Alvarez (La Casa) è prodotto dal leggendario Sam Raimi con la sua Ghost House Pictures.

Il film si fa ben apprezzare per suspense e originalità in un genere che ormai è quasi tutto scontato per quanto riguarda la trama. Gli attori adempiono con buona diligenza i ruoli a loro assegnati in particolar modo il cieco veterano di guerra interpretato da Stephen Lang.

Namor