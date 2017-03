Home Page : Articolo \\ Race - Il colore della vittoria Di Angie (del 06/03/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 23 volte) Titolo originale Race Produzione Germania, Canada, Francia 2016. Regia Stephen Hopkins Interpreti Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten, Eli Goree. Durata 134 Minuti Sono trascorsi 35 anni dalla morte di Owens e, oggi con il lungometraggio “Race- il colore della vittoria”, racconta la sua storia: questo atleta afroamericano che nel 1936, allora ventiduenne sorprese il mondo con un'impresa storica.

Contro ogni aspettative vinse quattro medaglie d'oro in una sola Olimpiade trionfando nei 100 metri, nei 200 metri nel salto in lungo e nella staffetta 4x100 tenutesi a Berlino, sotto agli occhi esterrefatti di Adolf Hitler. Jesse, un giovane atleta di colore, che nell'America ancora segregata degli anni trenta, riesce fra mille sacrifici a farsi accettare alla prestigiosa Ohio University, dove i neri sono in nettissima minoranza e hanno vita dura.

Lo sport dei bianchi è il football ma in atletica i neri si fanno già valere. Grazie al coach Larry Suyder (Jason Sudeikis) Jesse comincia ad allenarsi e nonostante alle tensioni razziali che subisce, non ci bada, quando corre pensa solo a vincere e oltrepassare i suoi ostacoli. Vuole dimostrare a sé stesso e agli altri che può farcela, che può vincere e diventare un esempio a tutti, non solo come atleta ma anche come uomo.

In una sola giornata e in meno di un'ora Owens batte quattro record del mondo ed è pronto a vincere le fatidiche quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi. Mancano pochi mesi alle famose Olimpiadi del 1936 e, il Comitato Olimpico Americano è indeciso a partecipare alle gare come segno di protesta contro il regime hitleriano che non vuole nessun ebreo e nessuno atleta di colore. Dopo un acceso dibattito pro e contro, partecipare o boicottare, l'America decide di partecipare e Jesse arriva finalmente a Berlino alle famose Olimpiadi. Vince le sue quattro medaglie d'oro, un duro colpo per il regime nazista!

E non solo, ma durante le manifestazioni delle gare Jesse stringe anche una profonda amicizia con il suo avversario tedesco Luz Long (David Kross) sfidando le ideologie naziste. Peccato che a questo incredibile atleta, l'uomo che cambiò la storia in 10 secondi netti (record rimasto imbattuto per ben 48 anni) non gli sia mai stata consegnata la giusta onorificenza. La Casa Bianca non gli riconobbe il successo ottenuto alle Olimpiadi di Berlino, così come il mondo, forse, non gli riconobbe, al tempo, il successo ottenuto per la battaglia contro la discriminazione razziale. Per ricevere un qualche riconoscimento l'atleta dovette aspettare il 1976 quando venne invitato alla Casa Bianca dal Presidente Gerard Ford dove ricevette la Medaglia Presidenziale della Libertà.

Il film voluto ed approvato da Marlene, figlia del campione, è diretto dal regista australiano Stephan Hopkin, già noto al pubblico con “Nightmare 5” èPredator2”. Ad interpretare il protagonista di questa leggenda atletica mondiale è Stephan James (già star di “Selma”) che riesce molto bene sia nella recitazione e sia ad interpretare tutte le sue imprese sportive riuscendo a rendere realistiche le gare. A me, personalmente, è piaciuto molto. 138 minuti senza un attimo di noia, anzi, si prova anche suspense durante le gare. Una storia appassionante con attori molto bravi. Il tema del pregiudizio razziale è ben affrontato come pure il periodo storico, ottima ricostruzione della Berlino 1936. Commovente l'amicizia tra Owens e il campione tedesco mette così in risalto i veri valori dello sport.

Un film che consiglio a tutti. Angie