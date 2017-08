Home Page : Articolo \\ Blogbuster è nuovamente online! Di slovo (del 02/08/2017 @ 05:00:00, in redazione , linkato 101 volte) Siamo lieti di comunicare ai nostri fedelissimi lettori che dopo una lunga assenza, derivante da cause di forza maggiore, Blogbuster è tornata online, e torneremo prestissimo a pubblicare recensioni. Scusate l'attesa e grazie per la pazienza Articolo Stampa Articolo Commenti (0) Storico