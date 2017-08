Home Page : Articolo \\ Una notte con la Regina Di Angie (del 13/08/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 16 volte) Titolo originale A Royal Night Out Produzione Gran Bretagna 2015 Regia Julian Jarrold Interpreti Sarah Gadon, Bel Powley, Jack Reynor, Rupert Everett, Emily Watson. Durata 97 Minuti E la sera dell'8 maggio 1945, giornata della vittoria degli alleati contro la Germania nazista. Le strade di Londra sono un pullulare di gente, di voci e schiamazzi, aspettando che il Re Giorgio VI faccia il suo discorso alla radio. Le due giovani figlie Elizabeth (Sarah Gadon), futura regina Elisabetta II e Margaret (Bel Powley) stanche del rigido protocollo reale scalpitano per uscire a festeggiare nel caos gioioso che si è riservato per le strade di Londra. La madre Elisabetta I si oppone a questa uscita ma, il padre Re Giorgio (Rupert Everet) acconsente a mandare le ragazze al ballo che si terrà all'Hotel Ritz, scortate però da due guardie reali e rientro a mezzanotte.

Appena arrivate all'Hotel, Margaret, la sorella minore, più intraprendente riesce ad eludere la sorveglianza delle guardie e scappa via dall'Hotel. La sorella Elizabeth è costretta ad inseguirla per tutta Londra. Durante la ricerca della pazza sorellina, la futura regina s'imbatte in Jack (Jack Reynor), un giovane aviere un po' demotivato verso lo spirito patriottico nazionale che decide di aiutarla a ritrovare la svampita ed imprudente sorella. Senza rivelare le loro identità le due sorelle passano così una notte tra i sudditi in festa. Quando finalmente si ritrovano si scopre la loro identità di Principesse e tornano, oramai in ritardo, a Buck ingham Palace. Elizabeth in quel momento capisce di essere cambiata e di aver vissuto la notte più bella e libera della sua vita.

“Una Notte con la Regina”, titolo originale “A Royal Night Out”, è un film commedia creata con maestria e altrettanta fantasia dal regista Julian Jarrold. Trae ispirazione da un episodio realmente accaduto: l'uscita di Elizabeth e Margaret, all'epoca di solo 19 e 14 anni, dalla residenza reale la sera della vittoria per recarsi al ballo all'Hotel Ritz. Ma questa pellicola non narra proprio gli eventi reali, è un po' improntata come una favola ironica che racconta la folle avventura delle due Principesse (aumentandone un po' l'età) che si svolge con “inseguimenti e baldorie, che non annoia lo spettatore che segue con interesse. Molto brave entrambe le due attrici protagoniste nel loro ruolo di principesse: Margaret una svampita pasticciona e incosciente, l'altra Elizabeth più saggia e responsabile. Trama semplice, divertente e appassionante. Una notte divertirsi fino all'alba: un desiderio così universale che nessun essere umano può dire di non averlo espresso almeno una volta. Neanche dalle stanze reali di Buckingham Palace!

E una classica commedia romantica, deliziosa con un tocco di humour che fa sorridere, una visione adatta soprattutto al pubblico femminile. Tutto sommato questo film, senza grandi pretese, con atmosfere frizzanti e vivaci, fa trascorrere due ore in totale rilassatezza che ogni tanto non guasta!

Lo consiglio a chi ama commedie romantiche, spensierate e avventurose. Angie