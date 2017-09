Home Page : Articolo \\ La torre nera Di Namor (del 24/08/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 38 volte) Titolo originale The Dark Tower Produzione USA 2017 Regia Nikolaj Arcel Interpreti Idris Elba, Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Claudia Kim, Jackie Earle Haley Durata 95 Minuti Le notti di Jake (Tom Taylor) sono costellate di brutti incubi ricorrenti ad un altro mondo popolato da strani personaggi, tra cui emergono L’uomo in nero (Matthew McConaughey) un potente tiranno che grazie alla sua magia governa con terrore il Medio-mondo, pianeta da cui provengono continui attacchi alla Torre Nera per distruggerla e una volta abbattuta invadere la Terra per sottometterla al suo volere.

A difendere la Torre Nera vi è Il Cavaliere (Idris Elba) l’ultimo sopravvissuto di questa temuta congrega di guardiani della pace.

Jake disegna e conserva tutto quello che sogna in cerca di una risposta ai suoi incubi ricorrenti, e per tale mania sua madre molto preoccupata dopo gli ultimi eventi, decide di affidarlo ad un centro psichiatrico specializzato in recuperi di persone con tali problemi. Ma i due accompagnatori della clinica che vengono a prenderlo a casa per accompagnarlo al centro hanno un qualcosa di anomalo, e Jake se ne accorge in tempo per fuggire e cercare da solo le risposte ai suoi incubi che saranno sciolti una volta avuto accesso al Nuovo-mondo.

Tratto da una serie di romanzi di Stephen King scritti tra il 1982 e il 2012, “La Torre Nera” è un progetto accarezzato per lungo tempo da molti filmaker più famosi del regista Nikolaj Arcel.

Il Cast comprende Matthew McConaughey che ambiva a recitare in un opera di King, personalmente l’ho trovato molto affascinante nel ruolo di questo demonio ideato da Stephen King. Le pistole a Idris Elba per difendere la Torre Nera gli sono state affidate dopo aver scalzato Javier Bardem per il ruolo del Pistolero Roland Deschain. Buono anche il resto del cast con attori di minor rilievo ma molto efficaci al progetto. Che dire? La pellicola è un discreto intrattenimento per chi non ha letto i volumi della serie o i fumetti, impensabile che possa soddisfare i fan, che io compreso pur non avendo letto i volumi non ho riscontrato il giusto pathos degno della solenne opera di King.

Unica particolarità che mi ha dato spunto di riflessione una volta finito il film, riguarda i due attori protagonisti che con la loro performance si sono dimostrati pronti a una nuova investitura: McConaughey può tranquillamente scegliere dei ruoli da cattivo in pellicole molto più meritevoli, e Elba è pronto per ereditare lo scettro di Denzel Washington nei film action. Namor