Titolo originale The Program Produzione Gran Bretagna 2015 Regia Stephen Frears Interpreti Ben Foster, Chris O'Dowd, Dustin Hoffman, Lee Pace, Jesse Plemons Durata 103 Minuti Lance Armstrong, un campione sportivo tra i più grandi della nostra era, che per l'ossessione della vittoria lo spinse a mentire e a tradire la lealtà di una intera comunità. Armstrong (interpretato da Ben Foster) è un giovane ciclista americano. Inizia come dilettante: in pianura va forte ma nei percorsi in salita ha difficoltà. Tuttavia s'inscrive alle gare e ci prova conquistando così l'attenzione dei media che scommettono su di lui. I risultati però, non lo gratificano. Decide di rivolgersi al dottor Michele Ferrari (Gauillame Contet) medico italiano, per inserirlo nel suo "programma" di allenamento che prevede l'assunzione di Epo, una sostanza per migliorare le prestazioni fisiche.

Ma Ferrari lo respinse perché non aveva il fisico adatto. Armostrong poi si ammala: gli viene diagnosticato un tumore ai testicoli. Ma la sua ambizione e caparbietà è più forte: sconfigge il male e torna in pista. Il suo obbiettivo è non perdere mai! Più forte di prima torna dal medico italiano Ferrari perché lo sottoponga questa volta senza rifiuto da parte del dottore al suo “programma” con cui migliora gli atleti. Si tratta di una strategia di doping a base di “Epo”, trasfusioni, ormoni della crescita, cortisone e testosterone per correre sempre più forte e sempre vittoriosi ma, illegalmente. I due cominciano così a collaborare al più grande imbroglio nella storia dello sport.

Il regista, candidato Oscar Stephen Frears, dopo il successo di “Philomena” porta sul grande schermo il più convincente ed elettrizzante imbroglio sportivo di tutti i tempi: quello di Lance Armostrong, vincitore di ben sette volte consecutive al Tour De France, con il film “The Program”. Tratto dall'omonimo libro del giornalista irlandese David Walsh, che fu testimone dell'ascesa e della caduta di Armostrong, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. Il film ripercorre le tappe della vita del grande ciclista statunitense: dai successi sportivi, considerato come una sorte di “eroe nazionale”, alla lotta contro il cancro, fino dall'ammissione di doping, trasformandosi così nell'emblema di uno dei truffatori più sofisticati nell'ambito della storia sportiva.

Un Armstrong il più bravo di tutti non solo nel vincere ma anche nel barare. È riuscito sempre a non risultare mai positivo al controllo antidoping. Tutto sommato è un buon film che tiene incollati allo schermo, anche se è una storia praticamente già conosciuta attraverso documentari e notiziari.

La pellicola scorre con un buon climax, senza annoiare grazie anche all'ottima performance di Ben Foster aiutato da una netta somiglianza al ciclista. Inoltre per calarsi ancor meglio nei panni del giovane Armstrong, Foster racconta di essersi sottoposto a un trattamento di doping sotto stretto controllo medico. E una proiezione interessante che merita la sua visione a chi ama le storie vere e anche per coloro che non sono appassionati al ciclismo (come la sottoscritta) perché fu uno dei più grandi casi di una delle bugie più ben riuscite nel mondo dello sport. Angie