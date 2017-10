Home Page : Articolo \\ Pixels Di Angie (del 23/10/2017 @ 05:00:00, in cinema , linkato 62 volte) Titolo originale Pixels Produzione USA 2015 Regia Chris Columbus Interpreti Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Adam Sandler, Ashley Benson, Sean Bean. Durata 100 Minuti Vi ricordate gli anni '80? I tempi magici dei videogiochi Arcade e delle sale giochi dove con un gettone ti lanciavi nel mondo di Pac-Man & Co! Ecco che con la pellicola d'azione “Pixels”, ci riporta a quei tempi. Il film inizia con due ragazzini Sam Brenner, appassionato di videogiochi che, insieme al suo migliore amico William Cooper, detto “Ciube” (essendo un fans di Stars Wars) vanno per la prima volta in una sala giochi. Sam, mente geniale, vince ogni gara comprendendo gli schemi dei giochi. In una finale dei giochi Brenner si scontra con Eddie Plant, un attaccabrighe, noto come “Fireblaster” e famoso per la sua imbattibilità nei videogiochi, arrivano pari.

Si sfidano, così per l'ultima partita a Donkey Kong, dove purtroppo Brenner perde. A fine di quel campionato una cosiddetta “capsula del tempo” con all'interno il filmato del campionato viene mandato nello spazio come parte di un esperimento della Nasa. A distanza di molti anni, un'intelligenza aliena ritrova quella capsula col filmato e, attacca il Pianeta Terra credendo di essere sfidata. Ora toccherà a quei concorrenti ragazzini ormai cresciuti: Sam Brenner (Adam Sandler), diventato un comune operaio, William Cooper (Kevin James) ora Presidente, Eddie Plant (Peter Dinklege) e Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) a rimediare all'equivoco.

Formano una squadra, a cui si unisce anche il colonnello Violet Van Patten (interpretata dalla bella Michelle Monoghan), una specialista del settore che fornisce loro le armi necessarie per combattere gli alieni. Chris Columbus regista di “Mamma ho perso l'aereo” e i primi due di “Harry Porter” dirige “Pixels”, il suo 14esimo film.

Una commedia divertente i cui protagonisti assoluti sono un quartetto di nerd, tutti campioni di videogiochi negli anni '80, che vengono chiamati e catapultati così dalla loro vita tranquilla e monotona al pentagono per salvare il mondo dall'invasione aliena. L'ispirazione di questo film arriva da un cortometraggio francese del 2010 di Patrick Yean. Nonostante sia stato stroncato dalla maggior parte dalla critica, ha avuto un buon successo al box office, incassando 237 milioni di dollari, a fronte di un budget stimato in 88 milioni. Belli gli effetti speciali. Un buon cast, personaggi molto simpatici. Devo dire che pur non amando i videogiochi il film è riuscito ad incollarmi allo schermo. Pellicola decisamente gradevole, carina e divertente che strappa qualche risata, con un finale pienamente riuscito nel suo intento quello di :intrattenimento del pubblico.

Graziosi i titoli di coda che ricordano il film in formato videogioco anni '80. In conclusione anche se non è nulla di eccezionale consiglio di darci un'occhiata. In modo particolare lo suggerisco agli appassionati dei videogiochi, in quanto questa visione li farà rituffare con un pizzico di dolce malinconia nel fascino degli anni '80, ricordando quei tempi in cui i videogames erano qualcosa di assolutamente nuovo e si passavano le giornate nelle sale gioco. Se poi vogliamo aggiungere che la sua durata normale di 1ora e 40 minuti è adatto anche ai più piccoli che si faranno qualche risata. Angie