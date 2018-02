Home Page : Articolo \\ Urla nel silenzio 14/02/2018 @ 05:00:00, in Di Angie (del@ 05:00:00, in libri , linkato 2 volte) Titolo originale Autore Angela Marsons Editore Newton Compton Editori Prima edizione 2017 Il romanzo inizia con un prologo ambientato nel 2004 nella regione inglese della Black Country. Cinque persone si trovano intorno ad una fossa. A turno, ognuna di loro è costretta a scavare per dare sepoltura ad un cadavere. Si tratta di una piccola buca: il corpo non è quello di un adulto. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un oscuro patto di sangue. Il segreto che lega i presenti è destinato a essere sepolto sotto terra. Anni dopo, la direttrice di una scuola viene brutalmente assassinata: è solo il primo di una serie di agghiaccianti delitti che terrorizzeranno la regione di Black Country, in Inghilterra. Il compito di seguire e fermare questa orribile scia di sangue viene affidata alla detective Kim Stone, che è la protagonista di tutta la storia. Una donna con grinta dalla personalità e carattere forte che riesce a tenere testa a tutti gli uomini che si trova davanti. Ma sotto questa sua corazza apparentemente impenetrabile nasconde anch'essa un'anima tormentata da un passato per nulla semplice.

Durante il corso delle indagini vengono alla luce anche i resti di un altro corpo sepolto molto prima. La detective Kim intuisce che le radici del male vanno cercate nel passato e per fermare il Killer una volta per tutte dovrà confrontarsi con i propri demoni personali che, ha tenuto rinchiuso troppo a lungo....

Che dire di questo thriller d'esordio di Angela Marsons già scrittrice di racconti? Io che sono amante di questo genere, per me questo thriller “Urla nel Silenzio” (titolo originale “Silent Scream”) mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che come ho iniziato ad avventurarmi tra le sue pagine non sono riuscita più a staccarmene fino a lettura ultimata. Trama avvincente, dal ritmo serrato che conquista il lettore fin dalle prime pagina. Personaggi di spessore, analizzati a dovere sia a livello psicologico che caratteriale. Giusta dose di mistero e suspense e, soprattutto il dubbio che ronza nella testa del lettore dall'inizio alla fine per intuire chi è l'assassino. Perché spesso volentieri quando leggiamo dopo un quarto di libro si inizia già ad intuire chi è il colpevole, invece qui non è così.

L’autrice, infatti, è stata in grado di tenere il lettore sulle spine fino alla fine. E non solo: oltre alla bravura della Marsons di non lasciare trapelare nulla, alla fine c'è un'ulteriore sorpresa per il lettore, un inaspettato colpo di scena.... L'ho trovata una lettura scorrevole che ha stupito fin dalle prime pagine, dal ritmo incalzante. Belli i personaggi, soprattutto fantastica (a mio parere) la detective Kim Stone aggressiva, tenace e tosta! Infine amo i capitoli brevi e questo mi ha soddisfatto in pieno! Come esordio è stato ben riuscito! Lo consiglio a chi piace questo genere. Angie Articolo Stampa Articolo Commenti (0) Storico