Oltre la notte Di Namor (del 19/03/2018 @ 05:00:00, in cinema , linkato 42 volte) Titolo originale Aus dem Nichts Produzione Germania, Francia 2017. Regia Fatih Akin Interpreti Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Muriel Chancrin, Numan Acar. Durata 100 Minuti La morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, dovuto ad un attentato di matrice terroristica stravolge per sempre la vita di Katja (Diane Kruger) che non si da pace per l'accaduto.

I colpevoli dell’infame gesto sono una coppia formata da marito e moglie affiliati ad un gruppo terroristico germanico denominato NSU (Nationalsolzialistichster Untergrund). Messi sotto processo i due spalleggiati dai commilitoni e da un avvocato palesemente simpatizzante alla loro causa, se la cavano con una piena assoluzione per mancanza di prove schiaccianti.

Katja dopo l’ennesimo dolore per la loro liberazione, decisa ad aver giustizia si mette sulle tracce della coppia che ben presto scova rifugiata in un’altra nazione convinti di averla fatta franca. Ma il corso della giustizia privata è ormai ben avviato dalla caparbietà di Katja che vuole vendetta.

“Oltre la notte” diretto dal regista tedesco di origini turche Fatih Akin ispirato ai tragici fatti di cronaca terroristica avvenuti in Germania, mette in scena un buon film che gli vale il Golden Globe come miglior film straniero. Gran parte di tale premio va sicuramente riconosciuto alla bravissima Diane Kruger, che con una prova di alta recitazione premiata al Festival di Cannes come miglior attrice protagonista eleva il film oltre il voto della piena sufficienza.

Non vi nascondo che la mia scelta di vedere questo film è dovuto proprio alla presenza della Kruger, attrice da me molto apprezzata dopo averla vista recitare nella serie The Bridge.

Film non adatto a chi ama l'azione ma per chi predilige recitazione da nomination. Namor