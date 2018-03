Home Page : Articolo \\ La Lezione 26/03/2018 @ 05:00:00, in Di Miryam (del@ 05:00:00, in libri , linkato 14 volte) Titolo originale Autore Saul Black Traduzione T. Biancardi Editore Mondadori Prima edizione 2016 Nelle sperdute montagne del Colorado, in una villetta isolata, troviamo una giovane donna che sta preparando dei biscotti per l’ormai vicino Natale.

Al piano di sopra, c’è il figlio adolescente di tredici anni che sta ascoltando musica con le cuffiette all’orecchie e nel sottostante giardino, la figlia più piccola Nell che sta giocando tranquilla nella neve. Ad un certo punto, Rowena Cooper, questo è il nome della donna, si rende conto di quanto sia sempre stata incosciente a lasciare la porta di casa non chiusa a chiave, troppo tardi, due uomini armati di fucile e coltello irrompono nella villetta. Alla giovane mamma altro non resta da fare che urlare alla figlioletta di scappare più velocemente possibile.

Nel giro di poco tempo, Rowena e suo figlio, moriranno torturati in modo spietato e macabro dagli assassini.

Nell invece si troverà a vagare sola nelle montagne innevate del Colorado riuscendo però a far perdere le sue tracce ai due serial killer, perché ormai è di questo che si tratta. Qui entra in scena la detective Valerie Hart che con la sua squadra di agenti dell’FBI, sta già indagando su questi due assassini, infatti i due, che da subito l’autore ci ha fatto conoscere i nomi, Xander King e Paulie, hanno già all’attivo sette omicidi, sette giovani donne, sequestrate, stuprate e barbaramente uccise in città diverse, trasportate poi in altri stati.

Questa coppia seriale ha un modus operandi stravagante che lì per lì non sembra avere una logica. Nei corpi delle vittime inserisce strani oggetti, forchette, volantini, seminando terrore e panico in gran parte degli Stati Uniti. Ben presto Valerie giungerà ad una svolta delle indagini dove la piccola Nell, sperduta ancora nelle montagne, le sarà di grande aiuto.

“La Lezione” è il primo romanzo pubblicato in Italia di Saul Black, pseudonimo di Glen Duncan che con il romanzo “Lucifero” nel 2002 incominciò a farsi conoscere proseguendo poi nel 2011 con “L’Ultimo Lupo Mannaro”.

In questo thriller prevale molto l’originabilità del doppio serial killer, anche se uno fa da spalla all’altro, solo leggendolo si capirà il perché. Un romanzo con molte critiche positive, scritto con un ritmo assai incalzante che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla fine, inoltre vengono ben descritte le personalità dei due assassini alquanto diversi tra loro, ognuno con un passato di abusi.

Solo una cosa non mi è molto piaciuta e mi ha lasciato perplessa, ho trovato messa da parte la fuga della bambina, ma soprattutto il suo ritrovamento senza approfondire il legame con la mamma e il fratello. Diciamo che l’autore è stato un po’ “frettoloso”su questa parte del libro che andava, a parer mio, più approfondita.

Comunque, piacevole da leggere e per gli amanti del genere ne consiglio logicamente come sempre un'occhiata!! Miryam