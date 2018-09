Home Page : Articolo \\ Il permesso - 48 ore fuori Di Angie (del 03/09/2018 @ 05:00:00, in cinema , linkato 29 volte) Titolo originale Il permesso - 48 ore fuori Produzione Italia 2017 Regia Claudio Amendola Interpreti Luca Argentero, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè, Antonino Iuorio. Durata 91 Minuti Dal carcere di Civitavecchia escono con un permesso di 48 ore quattro detenuti di diversa età, pena e provenienza: tre uomini e una donna. Rossana (Valentina Bellè) 25 anni, belle e viziata di buona famiglia, arrestata per traffico di cocaina; il cinquantenne Luigi (Claudio Amendola) stanco e provato, condannato per un duplice omicidio che ha già scontato 17 anni di pena, ha urgenza di risolvere un serio problema, quello di salvare il figlio che si è cacciato in guai seri.

Angelo (Giacomo Ferrara) un ragazzo sbandato e infine il rabbioso Donato (interpretato da Luca Argentero) condannato pur essendo innocente, un pugile sconfitto dalla vita che vuole ritrovare la moglie costretta a prostituirsi dai uomini che facevano parte del suo stesso giro. Una volta fuori le due giornate di permesso verranno utilizzate da ognuno di loro a cercare di ritrovare e ritrovarsi nella realtà che hanno lasciato da tempo che pare molto cambiata.

“Il Permesso” storia drammatica scritta da Giancarlo de Cataldo (autore di Romanzo Criminale e Suburra) e Roberto Jannone è la seconda opera che vede alla regia e protagonista, dopo la spiritosa commedia “La mossa del pinguino 2013, Claudio Amendola con questa narrazione fra noir e analisi sociale. Buon cast e ben selezionato.

Ognuno reinterpreta e comunica con la giusta intensità le varie caratteristiche segnanti dei personaggi. Molto bravo Argentero nelle vesti del duro sena scrupoli in cerca di vendetta, che ha già lavorato insieme ad Amendola nel 2013 con “Cha Cha Cha” di Marco Risi e nel 2015 con “Noi e la Giulia”. Anche Amendola (a mio parere) è stato perfetto nel suo ruolo di padre disposto a tutto per riportare il figlio sulla retta via e a non commettere i suoi stessi errori. A me personalmente è piaciuto.

Nulla di originale ma, tutto sommato è un film discreto e interessante da vedere. Una trama che in fondo può portare a riflettere su un dato: nonostante gli errori di una vita, c'è sempre l'occasione per ripartire e ricominciare. Angie