Titolo originale Autore Mary Higgins Clark Editore Sperling & Kupfer Prima edizione 2008 "Domani Vincerò", è un altro romanzo nato dalla mente dell'autrice Mary Higgins Clark, della quale ho già letto e recensito "La Culla Vuota". Sono trame molto semplici nelle quali si nasconde sempre un assassino, ma non uno spietato serial killer, semplicemente casi di omicidi facili da risolvere.

Anche in questo caso infatti, vediamo all’opera Alvirah Meehan, un personaggio molto amato dalla scrittrice che, insieme al marito Willy, è sempre alle prese da un susseguirsi di eventi dai quali riesce sempre ad uscirne indenne nonostante la sua invadenza.

Come ben sappiamo la nostra protagonista era una semplice donna delle pulizie sposata con un idraulico, ma grazie ad una cospicua vincita alla lotteria, è diventata una persona importante che segue il jet set, abita in un lussuoso appartamento in Central Park e frequenta persone molto famose.

Però non ha mai perso il vizio di indagare su ogni cosa, infatti questo libro è composto da sei racconti, ognuno avvolto in vari misteri, omicidi, sequestri, raggiri e la nostra Alvirah agisce sempre in prima persona, si dedica anima e corpo al fine di aiutare le persone innocenti e smascherare invece i probabili assassini.

Il libro nonostante non abbia una carica di suspence, di morte o di terrore, riesce comunque ad essere godibile. Una trama senza pretese ma piacevole da leggere se non altro per la simpatia di questa instancabile e improvvisata detective. Miryam